Bergamo-Treviglio, Via Tasso si muove

«Sì al collegamento veloce tra le 2 città» Il Consiglio provinciale si prepara ad approvare all’unanimità un ordine del giorno a favore della realizzazione di un collegamento veloce Bergamo-Treviglio.

Che l’intenzione fosse di smuovere le acque, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli l’aveva messo in chiaro fin dall’inizio del mandato. Ma l’argomento rischiava di risultare a dir poco delicato soprattutto in casa Pd: diversi amministratori del territorio avevano in passato evidenziato criticità e preoccupazioni sull’opera, tanto che la stessa Provincia a guida Matteo Rossi aveva provato a mettere sul piatto - consegnandole poi alla Regione - delle idee alternative di percorso. Ora la quadra si è trovata su un testo che - senza entrare, nel deliberato, nel merito dei progetti, ma ricordando tra le premesse il sì dato da Via Tasso al tracciato nel 2012 - mette l’accento sull’importanza che un collegamento veloce si faccia. Il documento è stato firmato da tutti i quattro capigruppo: arriverà in aula intorno alla metà di marzo. Attenzione è stata data al tema delle mitigazioni ambientali.

