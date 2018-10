Bimba cade dal terrazzo: attratta dalla bici

Testimone dell’incidente la piccola vicina Sembra che l’unica testimone oculare sia stata una bambina che si trovava su un altro balcone del medesimo condominio. La piccola caduta dal balcone a Zingonia è ancora ricoverata in prognosi riservata al Papa Giovanni di Bergamo.

Con i piedini si è issata sulla sella della sua biciclettina, sistemata nel piccolo balcone di casa, ma una volta raggiunto lo scorrimano della ringhiera si è esposta troppo, perdendo l’equilibrio e compiendo un volo di circa quattro metri. Un impatto con la pavimentazione del corsello dei box che è costato alla piccola senegalese di Verdellino di tre anni un grave trauma cranico, fratture a una gamba e a un braccio.

La bambina è in Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: i medici non si sbilanciano e attendono le prossime ore per valutare meglio il quadro clinico e verificare gli eventuali danni riportati alla testa dalla paziente. La bimba era in casa con la mamma, la nonna e la sorella maggiore della bambina, nell’abitazione situata al primo piano del condominio di Corso Asia, al civico 28, si erano rese conto di quanto successo poco prima. Il fatto si è verificato alle 17,45 ed è stata proprio la bici ad attirare l’attenzione della bimba, che a un certo punto si è arrampicata sul mezzo, posando i piedini sulla sella. Una posizione pericolosa della quale chiaramente non si è resa conto: non avendo alcun controllo da parte degli altri familiari, il suo gioco è proseguito. Una volta raggiunta la parte più alta del parapetto in ferro, la bambina senegalese si è sporta più del dovuto, ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto, piombando sul pavimento in cemento del cortile, di fronte ai box condominiali.

