Bimbi di 5 e 7 anni in auto da soli

Scatta l’allarme a Treviglio Li hanno lasciati in auto da soli per sbrigare delle pratiche in Comune, ma dei passanti si sono accorti e hanno chiamato la polizia locale. È successo a Treviglio lunedì 13 agosto.

I bambini hanno 5 e 7 anni e stavano giocando nella macchina, in una zona ombreggiata e con i finestrini abbassati. I genitori, nel frattempo, con la bimba più piccola di tre anni, sono andati in Comune a Treviglio per un cambio di residenza. Alcuni passanti, vedendo però i bambini da soli in auto, hanno subito dato all’allarme e hanno chiamato la polizia locale che è sopraggiunta contemporaneamente a mamma e papà. La vicenda è capitata in viale Filagno a Treviglio, nella mattinata di lunedì 13 agosto, poco dopo le 11.

I bambini erano su un piccolo furgonato parcheggiato con disco orario lungo il lato esterno della circonvallazione: alcuni passanti hanno notato i due bambini di cinque e sette anni, di origine straniera, che non avrebbero saputo dire dove i genitori si fossero allontanati. Con l’arrivo della polizia anche i genitori, di origini marocchine: erano andati in Comune per spostare la residenza del nucleo familiare da un Comune della Brianza a Treviglio. Ora la polizia locale deferirà la coppia per abbandono di minore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA