Blitz dei carabinieri nei campi nomadi

Operazione a Treviglio e Fara Olivana Da venerdì mattina all’alba i carabinieri della compagnia di Treviglio insieme al “gruppo interforze” hanno eseguito controlli nei campi nomadi di Treviglio e Fara Olivana.

Decine di militari dell’Arma guidati sul posto dal capitano Davide Papasodaro, con le unità cinofile di Orio al Serio (abilitate per la ricerca di droga ed armi), ai carabinieri forestali, agli ispettori sanitari dell’ATS, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Bergamo, i responsabili degli Uffici Tecnici comunali interessati, i tecnici Enel e le Polizie Locali territoriali, con due distinti blitz in contemporanea, stanno setacciando i due insediamenti urbani in questione: quello di Treviglio e quello di Fara Olivana, insediatosi soltanto da alcuni mesi.

I controlli riguardano il rispetto della normativa vigente in materia di abitabilità, sotto il profilo igienico-sanitario, sicurezza antincendio, urbanistica-edilizia, ambientale ed altro ancora. Obiettivo dell’attività di verifica eseguita è quello di garantire la legalità a 360° a tutela della sicurezza urbana. Identificati e controllati tutti gli occupanti degli alloggi e delle roulotte rilevati.

A tali operazioni ha partecipato altresì un elicottero del 2^ NEC di Orio al Serio, che per l’occasione ha effettuato mirate foto aeree per finalità di riscontro tecnico-operativo.

