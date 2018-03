Blitz in un appartamento abusivo

Sequestrati i pizzini per lo spaccio di droga Blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia di Treviglio a Zingonia in un appartamento occupato abusivamente.

A Zingonia sono stati rintracciati sei stranieri clandestini, di cui due sequestrati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrato mezzo etto tra cocaina e hashish. L’intervento dei carabinieri all’alba di giovedì 8 marzo. In particolare, i militari dell’Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio, insieme ai colleghi della Stazione di Zingonia, hanno effettuato un’irruzione in un appartamento di viale Oleandri di Verdellino, da giorni occupato abusivamente da diversi stranieri clandestini.

Complessivamente sono stati rintracciati sei marocchini irregolari sul territorio nazionale, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Due di loro sono stati trovati in possesso anche di cocaina in dosi ed hashish, il tutto per circa mezzo etto. Sequestrati inoltre telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio, «pizzini» che documentavano la presumibile contabilità per il «giro di stupefacenti» avviato e materiale vario per il confezionamento della droga.

Esito del controllo quindi due arresti in flagranza di reato, quattro espulsioni per clandestinità e tutti e 6 i magrebini denunciati a piede libero per occupazione abusiva di immobile. Difatti, al termine dell’operazione, l’appartamento in questione veniva restituito alla relativa proprietà.

Domani mattina, in Tribunale a Bergamo, si svolgerà la relativa udienza di convalida per gli arrestati.

