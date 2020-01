(Foto by Instagram)

Giancarlo Morelli (Foto by Instagram)

Bolzano, grave incidente sugli sci

In rianimazione lo chef bergamasco Morelli Giancarlo Morelli venerdì è stato vittima di un brutto incidente sugli sci. Commozione celebrale e diverse fratture. La famiglia: «E’ un po' spezzettato - si legge - ma sta bene e in rapida ripresa».

Incidente venerdì scorso per lo chef bergamasco Giancarlo Morelli sulle nevi della Val badia, in Alto Adige, durante una discesa sugli sci. Morelli ha riportato una commozione cerebrale e fratture multiple ad una gamba, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bolzano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e poi ricoverato.

Sulla sua pagina Instagram la famiglia rassicura gli amici dello chef. «E’ un pò spezzettato - si legge - ma sta bene e in rapida ripresa. Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non può scrivere ne rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati sulla sua pronta guarigione». Giancarlo Morelli, allievo degli chef Bernard Loiseau e Alain Ducasse, è uno chef pluripremiato: una stella Michelin, sei ristoranti, e una lunga lista di riconoscimenti nell’alta cucina mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA