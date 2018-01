Brucia il tetto in un cantiere

Rogo nella mattina a Treviglio Alte le fiamme nel cantiere, vigili del fuoco al lavoro in via Oberdan.

Rogo di un tetto di un cantiere in costruzione in via Oberdan, a Treviglio. L’incendio è scoppiato intorno alle 7 di martedì 9 gennaio e i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio hanno dovuto domare alte fiamme. Sul posto anche un’ambulanza del 118, sono in corso le indagini per capire le cause dell’incendio.

