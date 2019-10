Cade durante l’intervallo e batte la testa

Elisoccorso per un bimbo di 7 anni Trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Civile di Brescia: l’incidente durante l’intervallo alla scuola primaria di Torre Pallavicina.

Stava giocando all’intervallo con i suoi compagni di scuola quando è caduto a terra e ha picchiato la testa: sono stati allertati subito i soccorsi per un bimbo di 7 anni ferito alla scuola primaria di Torre Pallavicina in via Nazario e Celso nella mattinata di giovedì 17 ottobre. L’incidente è avvenuto durante l’intervallo delle lezioni: sul posto sono subito accorsi l’automedica e due ambulanze da Rovato e Brescia oltre all’Elisoccorso da Milano. A quanto si è appreso il bimbo non dovrebbe essere in gravi condizioni ma è stato portato in ospedale pediatrico Civile di Brescia per accertamenti in codice rosso. La scuola primaria di Torre Pallavicina fa parte dell’istituto comprensivo «Martiri della Resistenza» di Calcio.

