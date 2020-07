Cagnolino rischia di annegare in un canale Salvato dai Vigili del fuoco di Romano

Cagnolino rischia di annegare in un canale

Un cagnolino è caduto in un canale in via Brescia ad Antegnate: a salvarlo ci hanno pensato i Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia. L’intervento è scattato intorno alle 10 di lunedì 20 luglio: il cane ha rischiato di annegare ma ora fortunatamente sta bene. I Vigili del fuoco, una volta recuperato l’animale, hanno chiamato il veterinario per risalire al proprietario tramite microchip e ricostruire l’accaduto. Il cucciolo ha così potuto riabbracciare la sua proprietaria.

