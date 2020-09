Calvenzano, perde il controllo della moto

Grave un motociclista di 47 anni L’uomo ha perso il controllo della moto, una Triumph, ed è andato a sbattere contro il guard rail.

Un motociclista di 47 anni, di Vailate, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalla moto nel pomeriggio di sabato 12 settembre a Calvenzano . Lo schianto è avvenuto intorno alle 16 lungo la Circonvallazione nuova. L’uomo ha perso il controllo della moto, una Triumph, ed è andato a sbattere contro il guard rail mentre stava viaggiando in direzione Treviglio una volta sopraggiunto all’incrocio con via per Vailate: questo quanto emerge da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente e dai segni della frenata sull’asfalto che farebbero pensare a un guasto tecnico del veicolo. Non ci sono altre vetture coinvolte. Il motociclista è stato intubato e portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elisoccorso in codice rosso.

I rilievi a Calvenzano

