Camion si ribalta e esce di strada

Martinengo, ferito 42 enne - Foto L’incidente sulla soncinese venerdì mattina verso le 10.

Incidente nella mattinata di venerdì a Martinengo sulla soncinese intorno alle 10. Un camion, per cause ancora da accertare, è uscito di strada ribaltandosi. Al volante un 42 enne che è rimasto ferito e trasportato da un’ambulanza del 118 in ospedale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Il traffico ha subito qualche rallentamento per l’intervento dei soccorsi e del carro attrezzi usato per rimuovere il mezzo incidentato.

