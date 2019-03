Il luogo del ritrovamento del corpo senza vita di un camionista in via delle Industrie a Casirate d’Adda (Foto by Cesni)

Camionista colto da malore a Casirate

Trovato senza vita all’interno dell’abitacolo Un uomo di 43 anni è stato trovato privo di vita intorno alle 10 di giovedì 21 marzo nella zona industriale di via dell’Industria a Casirate.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della Idro-Bric al civico 4 di via delle Industrie. L’uomo, 43 anni, è stato trovato senza vita all’interno dell’abitacolo: è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dal veicolo chiuso. Sul posto sono accorse subito un’automedica e un’ambulanza della Casirate Soccorso ma a quanto pare per l’uomo non c’era già più nulla da fare. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per capire cosa sia successo. Dalle prime informazioni in nostro possesso l’uomo sarebbe stato colto da un malore.

