Mornico, rientra a casa ma non ha le chiavi

Si arrampica ma scivola: muore dj 24enne La tragedia nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio: non aveva le chiavi e ha cercato di entrare dalla portafinestra del terrazzo.

Una caduta fatale dal balcone per un giovane 24enne di Mornico al Serio nella notte tra venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio. SI chiama Leeroy James Baptiste, originario delle Seychelles ma nato a Napoli: era molto conosciuto a Mornico, dove viveva da tempo con la mamma nella palazzina di via Cavour, e dove aveva fatto il dj ed era grande appassionato di musica reggae.

Secondo le prime ricostruzioni, il dramma risalirebbe alle 3 della notte. La salma del ventiquattrenne è a disposizione della magistratura bergamasca, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le circostanze della morte

.Di rientro a casa dopo una serata fuori, il giovane si sarebbe accorto di non avere le chiavi di casa e avrebbe tentato di rientrare dalla porta finestra del balcone quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo in giardino. Una caduta che gli sarebbe stata fatale: a dare l’allarme la mattina successiva una vicina di casa che lo ha trovato a terra senza vita. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi del 118. I medici sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte.

