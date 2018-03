Ciserano, spunta un coltello in classe

Scopri su «L’Eco» il piano anti bullismo Preoccupazione a Ciserano per un coltello a serramanico trovato ad un alunno di terza media.

La comparsa di un coltello a serramanico appartenente a un alunno in una classe delle terze medie del paese non ha lasciato indifferenti, anzi. È per questo episodio che a Ciserano il «Tavolo di comunità» (composto da amministratori comunali, insegnanti, rappresentanti genitori, assistenti sociali, educatori dell’ambito di Dalmine e membri di associazioni locali) ha deciso di dare il via al «Progetto adolescenza».

Si tratta di una iniziativa educativa rivolta agli alunni delle terze medie del paese che mira a prevenire il verificarsi di episodi di bullismo e teppismo, oltre che tenere lontano i giovanissimi dai primi approcci al consumo di droghe.

