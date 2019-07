Cocaina e un bilancino negli slip

Preso 25enne a Cividate al Piano Nascondeva 17 grammi di cocaina in involucri di cellophane termosaldati e un bilancino di precisione negli slip: preso dalla Squadra Mobile.

Un bilancino di precisione e 17 grammi di cocaina in involucri di cellophane termosaldati nascosti all’interno degli slip. La Polizia di Stato anche questa settimana ha proseguito, in città e provincia, l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Il personale della Squadra Mobile ha arrestato E. O., 25 anni, di Calcinate ma residente a Cividate al Piano.

Da tempo, gli operatori della Squadra Mobile avevano notato un insolito andirivieni di tossicodipendenti e giovani gravitanti nel mondo degli stupefacenti in una specifica zona del comune di Cividate al Piano. Per questo motivo hanno provveduto a effettuare una perquisizione nell’abitazione di E. O., che aveva precedenti di Polizia anche in materia di stupefacenti. Nell’abitazione sono stati rinvenuti 3,2 grammi di cocaina, divisi in involucri in cellophane termosaldati. La perquisizione ha permesso poi di rinvenire, all’interno degli slip indossati dall’uomo, un bilancino di precisione ed ulteriori 17 grammi di cocaina, anch’essi in involucri in cellophane termosaldati.

