Cologno al Serio piange il parroco

Don Emilio si è spento a 69 anni Monsignor Zanoli è morto nel primo pomeriggio di venerdì 20 novembre. Lo scorso giugno aveva scritto una lettera ai fedeli: «Ho un tumore, continuate a pregare per me».

La comunità di Cologno al Serio piange monsignor Emilio Zanoli, parroco da dieci anni nel paese della pianura bergamasca. Don Emilio – così lo chiamavano tutti affettuosamente – aveva 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 4 dicembre) e si è spento nel primo pomeriggio di oggi. «Poco dopo le 14 – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’oratorio – il nostro caro Don Emilio è tornato alla casa del Padre. Profondamente riconoscenti per il bene che ha seminato nella nostra Comunità lo affidiamo al Signore che ha tanto amato e servito. A-Dio caro Don Emilio».

Lo scorso giugno, con una lettera ai parrocchiani, don Emilio aveva aperto il cuore parlando pubblicamente della sua malattia: «Mi è stato diagnosticato un tumore al pancreas», aveva scritto nel messaggio, ringraziando i colognesi «per l’affetto e le preghiere con cui mi state accompagnando in questo periodo difficile della mia vita». «Continuate a pregare per me – continua la lettera – perché sappia vivere con fede questa passione affidandomi totalmente alla speranza e all’amore del Signore. Io pregherò per voi e offrirò tutto al Signore, anche per voi e per i tanti fratelli e sorelle della comunità che hanno attraversato o come me stanno ancora attraversando il travaglio della malattia». Prima di diventare parroco di Cologno nel 2010, monsignor Zanoli, ordinato nel 1974, è stato per 14 anni prevosto plebano di Gandino (1996-2010) e vicario locale del Vicariato di Gandino.

