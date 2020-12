Cologno, schianto tra due auto

Feriti i conducenti di 28 e 49 anni Sul posto sono stati impegnati i Vigili del fuoco di Dalmine che hanno messo in sicurezza i mezzi e sgomberato la carreggiata del provinciale.

Schianto tra due auto nella mattinata di sabato 26 dicembre in via Circonvallazione 56 a Cologno al Serio. Due i feriti: una donna di 28 anni e un uomo di 49, trasportati in codice verde in ospedale. Le ambulanze sono sopraggiunte intorno alle 10 e hanno subito rilevato che i feriti non erano in gravi condizioni. Sul posto sono stati impegnati i Vigili del fuoco di Dalmine che hanno messo in sicurezza i mezzi e sgomberato la carreggiata del provinciale. I carabinieri di Treviglio invece si sono occupati dei rilievi del caso.

