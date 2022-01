Contro un palo della luce, si ribalta con l’auto a Canonica d’Adda Ha fatto tutto da solo: con la macchina è finito contro il palo della luce e si è ribaltato. Un ferito lunedì sera a Canonica d’Adda.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti per un incidente stradale a Canonica D’Adda in via Bergamo poco prima delle 22 di lunedì 17 gennaio.



Lo schianto ha coinvolto un automobilista che ha perso il controllo della sua vettura finendo contro un palo della luce: distrutta la macchina che si è ribaltata, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi; una persona a bordo della vettura è stata trasportata in codice giallo in ospedale a Bergamo. Sul posto anche i mezzi di soccorso di Treviglio e la Polizia Locale.

