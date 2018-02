Maltrattamenti in famiglia, è ai domiciliari

Torna in carcere per possesso di droga È successo a Covo, protagonista un uomo di 30 anni.

Era già stato arrestato in flagranza di reato e poi portato in carcere a Bergamo lo scorso mese di settembre 2017, il marocchino 30enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate abitante a Covo, poi sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Durante il periodo di permanenza in casa, l’uomo ha continuato ad avere atteggiamenti contrari alle prescrizioni imposte, tanto che è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre si trovava proprio agli arresti domiciliari.

I carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno quindi informato l’autorità giudiziaria che ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto, ripristinando la carcerazione. .

