Dalmine, Martinengo, Treviglio e Antegnate. I nuovi orari dei Centri vaccinali per aumentare le somministrazioni L’Asst Bergamo Ovest ha modificato gli orari di apertura dei Centri vaccinali nei prossimi giorni, rispetto a quanto comunicato precedentemente, per permettere a sempre più cittadini di vaccinarsi.

Prevista la chiusura del Cvt di TreviglioFiera il 9 gennaio, struttura che nei prossimi mesi subirà lavori di ampliamento (da qui la necessità di trasferire la sede), fiera che è stata per un anno un punto di riferimento importantissimo per il territorio. Dal 10 gennaio, grazie alla disponibilità del sindaco Juri Grasselli che ha raccolto l’appello del collega e omonimo Imeri e di Claudio Bolandrini per trovare un nuovo spazio all’interno del Distretto, le attività si trasferiranno al PalaSpirà di Spirano (primo Cvt allestito in provincia), rimasto pressoché allestito per la riattivazione a tempo zero.

Ecco gli orari aggiornati dei Cvt afferenti all’Asst Bergamo Ovest:

CVT CUS DALMINE – Centro Universitario Sportivo Bergamo – Via Kennedy 24044 Dalmine

Orari : dal lunedì alla Domenica dalle 8 alle 20 (ultima accettazione ore 19.45)

Il 06/01 aperto solo per vaccinazione adulti dalle 8.00 alle 14.00 (ultima accettazione ore 13.45).

Chiuso: 01/01

CVT MARTINENGO – Piazza Maggiore, 11, 24057 Martinengo

Orari: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 16 (ultima accettazione ore 15.45)

Chiuso: 06/01

CVT TREVIGLIOFIERA – Ingresso da Via Casirate Vecchia – 24047 Treviglio

Cesserà il 09/01/2022 e sarà sostituito, con gli stessi orari, dal PalaSpirà

Orari: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 (ultima accettazione ore 19.45)

Chiuso l’01/01 e il 06/01

CVT ANTEGNATE – Ingresso Sala Polivalente – Via Donizetti 23C

Orari: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 (ultima accettazione ore 19.45)

Chiuso il 01/01 e il 06/01.



