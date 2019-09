Domenica a far funghi, non torna a casa

Si cerca un pensionato di Spirano I carabinieri di San Pellegrino sono alla ricerca di un 62enne di Spirano, disperso nella giornata di domenica dopo una gita a Dossena.

Le ricerche sono già partite con i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino: i militari lanciano un appello per raccogliere ulteriori informazioni ed estendere le ricerche. Il 62enne si chiama Francesco Boschi e vive a Spirano. L’uomo è uscito dalla sua abitazione domenica mattina 29 settembre per andare a cercare funghi, dirigendosi a Dossena con un amico. Partendo dalla località Cascina Vecchia, i due sono stati insieme fino intorno alle 11. Poi gli amici si sono salutati dandosi appuntamento nel pomeriggio. L’incontro non c’è stato e nel tardo pomeriggio è stato lanciato l’allarme, con i familiari che hanno avvisato le forze dell’ordine.

Francesco Boschi

Sono scattate subito le ricerche con il supporto dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino: continueranno anche nella giornata di lunedì 30 settembre. Se qualcuno avesse informazioni o dettagli è possibile contattare direttamente i carabinieri. L’uomo, pensionato che vive con la famiglia a Spirano, domenica indossava un paio di pantaloni mimetici.

