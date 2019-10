Dossena, scomparso dal 29 settembre

Ricerche nella zona dell’ultimo contatto telefonico

Sono riprese solo per la giornata di sabato 12 ottobre a Dossena le ricerche di Francesco Boschi, detto Franco, il 62enne di Spirano, uscito per andare in cerca di funghi il 29 settembre e mai rientrato.