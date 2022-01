Due donne investite da un’auto a Costa di Mezzate: una è grave L’incidente stradale verso poco dopo le 13 di sabato 29 gennaio in via Leonardo da Vinci.

Due donne di 36 e 45 anni sono state investite da un’auto in via Leonardo da Vinci a Costa di Mezzate verso le 13,10. Entrambe sono ferite, ma la 36enne in modo più grave. La donna sarebbe in pericolo di vita, l’ambulanza l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Anche l’altra donna, una 45enne colpita di striscio dall’auto, è stata ferita, anche se in modo meno grave ed è stata portata all’ospedale Bolognini di Seriate.

Sul posto la Polizia Stradale di Treviglio che sta effettuando i rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sembra che le due donne stessero attraversando la strada per recarsi insieme a prendere i figli a scuola.

