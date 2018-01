Due incidenti tra Dalmine e Osio -Foto

Un tir perde il carico di colla in strada Due incidenti avvenuti quasi contemporaneamente verso le 18 a Dalmine e Osio Sotto stanno creando problemi al traffico in tutta la zona.

Due incidenti avvenuti quasi in contemporanea verso le 18 di lunedì 15 gennaio stanno pur non con gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti, stanno creando problemi alla circolazione in zona. Il primo è avvenuto sul rondò che porta al casello dell’autostrada di Dalmine in cui è coinvolto un mezzo pesante che è fermo sulla carreggiata e occupa una corsia. Il camion trasportava colla vinilica e il carico in parte si è riversato in strada. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza e ripulire la carreggiata.

il carico di colla

Il secondo a Osio Sotto vicino alla rotonda di Zingonia, dove un’auto si è intraversata e il traffico è regolato a senso unico alternato. In entrambi i casi si sono formate lunghe code. Se possibile è meglio evitare la zona.

l’incidente di osio Sotto

(Foto by Lorenzo Pagnoni)

