Due rapine in 10 ore: 5 anni

Incastrato da pistola e vestiti Riconosciuto colpevole del colpo al Q8 a Orio Sotto: usò la stessa arma con la quale, poco dopo, prese di mira un negozio di giocattoli a Presezzo.

Condanna a cinque anni per due raid in dieci ore, lo stesso giorno, il 4 dicembre 2016, a una manciata di chilometri distanza, da Osio Sotto a Presezzo, dall’alba al tramonto, da un distributore di benzina a un negozio di giocattoli. La pistola usata è la stessa, una calibro 38, la mano armata quella di Bruno Biondillo, 38 anni, nato a Melzo, di stanza in Bergamasca e conosciuto negli ambienti legati allo spaccio di droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA