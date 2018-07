Aveva falsificato il diploma per l’università

Arrestato: era in albergo a Bariano Era ricercato perché era colpito da un mandato d’arresto internazionale: soggiornava in un albergo con la famiglia. Deve scontare una condanna di 4 mesi per aver falsificato il diploma per l’iscrizione universitaria.

A far scattare le manette i carabinieri della Compagnia di Treviglio: ad essere arrestato su mandato internazionale un 38enne albanese, in Italia in questi giorni per una visita ad un familiare. L’uomo, per l’occasione, stava soggiornando in un albergo di Bariano. I militari hanno verificato che il 38enne era ricercato poiché doveva scontare 4 mesi di reclusione per una condanna per contraffazione emessa dall’Autorità giudiziaria albanese.

Rintracciato in albergo con la moglie ed i figli, lo straniero è stato così sottoposto ad arresto provvisorio, in attesa appunto dell’estradizione. La condanna definitiva a carico dell’uomo deriva dal fatto che lo stesso, ai fini dell’iscrizione universitaria in Albania, aveva presentato certificazione scolastica relativa al precedente percorso delle scuole superiori non corrispondente al vero. Per tale ragione è stato condannato in via definitiva e poi richiesta l’emissione nei suoi confronti di un mandato d’arresto internazionale.

Il 38enne è stato così trasferito nel carcere di Bergamo, in attesa del suo allontanamento del territorio nazionale, per scontare quindi la sua pena in Albania.

