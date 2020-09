Ex barbiere scomparso a Ciserano Ritrovato a Milano: sta bene

Ex barbiere scomparso a Ciserano

È stato ritrovato domenica 13 settembre a Milano, in buone condizioni di salute, il signor Valerio Rossoni, ex barbiere in pensione, 72 anni, che mancava dalla sua casa di Ciserano da giovedì 10 settembre, quando era stato visto per l’ultima volta al bar Fantoni di Vertova attorno alle 18,30.

Lo annuncia il sindaco di Ciserano, Caterina Vitali, che ringrazia tutti i volontari della Protezione civile, i Carabinieri di Treviglio, i Sommozzatori di Treviglio e tutti coloro che si sono attivati (anche con l’ausilio di droni) per ritrovare l’anziano scomparso. Le ricerche sono partite dalle ultime immagini disponibili delle telecamere della Teb, visionate dai carabinieri ai quali i familiari hanno sporto denuncia, e che lo riprendevano alla stazione di Albino, mentre saliva su un tram dopo aver raggiunto la stazione con il bus. Un tragitto sui mezzi pubblici che Rossoni compie spesso perché a Vertova abitava l’ex moglie e spesso raggiunge il cimitero per andare a trovarla, oltre che alcune località della zona per andare a trovare alcuni conoscenti. L’uomo deve aver poi preso sulla via del ritorno un treno per Milano e lì è stato ritrovato in stato confusionale ma in buona salute.

