Fiamme alla cascina Palazzo di Cologno

Diecimila tacchini morti nell’incendio È il primo bilancio dell’incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì alla cascina Palazzo di Cologno al Serio.

Sarebbero almeno diecimila i tacchini morti in un incendio a un capannone della Cascina Palazzo di Cologno al Serio. Ci sono volute tre ore e l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco di Treviglio, Romano, Dalmine e Madone per fermare le fiamme divampate in località Fornasette nell’allevamento di via Ariosto. L’allarme per i Vigili del fuoco è scattato poco prima della mezzanotte di giovedì 13 settembre e le fiamme sono state domate definitivamente intorno alle tre di venerdì 14 settembre: ancora da chiarire le cause della tragedia. Una parte di un capannone però è andata distrutta e per i poveri animali non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i veterinari dell’Ats di Romano di Lombardia.

