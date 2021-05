Fiamme in un forno di un’azienda: Vigili del fuoco a Bottanuco Incendio nella notte in un’azienda di Dalmine. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Madone e i volontari di Treviglio hanno lavorato nella serata tra lunedì 3 e martedì 4 maggio.

Le fiamme in un’azienda di Bottanuco, in via Aldo Moro intorno alle 22.40. A bruciare era del silicone contenuto in un forno per la ricottura. I Vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona compromessa. Non si segnalano feriti nel rogo.

I Vigili del fuoco in azione a Bottanuco

Il forno bonificato

© RIPRODUZIONE RISERVATA