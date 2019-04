Fiamme in una cascina a Caravaggio

Cinque squadre dei pompieri in azione Incendio in una cascina a Caravaggio: in azione cinque squadre dei Vigili del fuoco per mettere in salvo gli animali.

Fiamme alla cascina Caccialupo di Caravaggio: l’incendio è divampato intorno alle 13 di giovedì 19 aprile per cause ancora da accertare. Sul posto sono in azione cinque squadre dei Vigili del fuoco per riuscire ad arginare il rogo e mettere in salvo gli animali della stalla. Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA