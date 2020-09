Finisce fuori strada in scooter

Urgnano, trentenne gravissimo Lo schianto giovedì 3 settembre alle 22 in via Dante. Il giovane di Cologno è stato soccorso il elicottero: ferita anche 20enne di Urgnano che era in sella con lui.

Sono usciti di strada in scooter, facendo tutto da soli, e sono finiti in un campo. Due giovani feriti giovedì serra alla Basella di Urgnano, in via Dante. L’incidente è avvenuto alle 22 di giovedì 3 settembre e le cause sono ancora da accertare. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Urgnano e dal Norm di Treviglio.

I due viaggiavano su uno scooter 125 in direzione del centro di Basella quando, poco prima del cartello che segnala l’inizio della frazione, il conducente ha perso il controllo della moto che è finita prima in un fosso e poi si è ribaltata nel campo. Sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elicottero di Como.

Lo scooter finito nel prato a Urgnano

Il ragazzo alla guida, 30 anni di Cologno, è apparso subito molto grave: era incosciente ed è stato trasportato il elicottero all’ospedale di Varese. La ventenne che viaggiava con lui, residente a Urgnano, è rimasta invece cosciente ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Zingonia.

