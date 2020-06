Finisce in moto sotto un furgone

Treviglio, 65enne in prognosi riservata Un brutto incidente è avvenuto mercoledì 3 giugno verso le 18 in via Bergamo.

A Treviglio un motociclista di 65 anni si è scontrato contro un furgone, le sue condizioni sono gravi.

Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso in ospedale in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto mercoledì 3 giugno verso le 18 sulla ex statale 42 verso Arcene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA