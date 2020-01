Finisce sotto un tir a Pontirolo - Le foto

Illeso il 28enne alla guida dell’auto L’incidente a Pontirolo Nuovo, intorno alle 10.30, di martedì 14 gennaio.

Un giovane di 28 anni è uscito illeso da un tamponamento in via Fornasotto a Pontirolo Nuovo. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 di martedì 14 gennaio: un’auto, una Bmw, è finita sotto un camion per cause ancora da accertare . Il tir era fermo al semaforo. Alla guida un 28enne che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Sul posto sono accorse due ambulanze da Bergamo e Boltiere oltre ai Carabinieri di Bergamo e Treviglio per gli accertamenti del caso.

