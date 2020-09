Fuori strada con lo scooter

Due giovani feriti a Urgnano Schianto nella serata di giovedì 3 settembre. Sul posto ambulanze ed elisoccorso.

Incidente stradale a Urgnano verso le 22 di giovedì 3 settembre. In via Dante, alla frazione Basella, due giovani – un trentenne e una ragazza di 20 – a bordo di uno scooter sono caduti nel campo che costeggia la strada. Sul posto l’elisoccorso, l’automedica, due ambulanze e i carabinieri. Entrambi sono stati portati in ospedale. Ancora da accertare le cause e la dinamica dello schianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA