Furgone finisce fuori strada a Osio Sopra

Colpiti due alunni di 10 anni Uno dei piccoli ferito dalla casetta dell’acqua spostata dall’urto con il veicolo, l’altro nella calca del fuggi fuggi dei bambini: grande spavento

È andata bene. Due bambini di 10 anni feriti lievemente, ma l’incidente di martedì pomeriggio a Osio Sopra, in via Manzoni, avrebbe potuto andare decisamente peggio. Sulla strada, che passa dietro la scuola elementare, un furgone non ha seguito la doppia curva ed è finito dritto, contro la casetta dell’acqua adiacente alla recinzione del cortile dell’edificio scolastico dove, in quel momento, c’erano una quarantina di bambini appena usciti dalla mensa. Purtroppo uno degli alunni che non aveva pranzato a scuola, era ancora fuori dal cortile e stava chiacchierando attraverso la recinzione con alcuni suoi compagni all’interno. Il bambino era proprio a fianco della casetta dell’acqua che, dopo essere stata colpita dal furgone, si è spostata urtando l’alunno.

