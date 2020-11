Furgone prende fuoco a Brignano

Conducente in salvo, distrutto il mezzo Sulla provinciale per Verdello, il rogo del veicolo - alimentato a metano - è stato spento dai vigili del fuoco.

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Treviglio sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 6 novembre per l’incendio di un furgone alimentato a metano a Brignano Gera D’Adda, in via Provinciale per Verdello. Il conducente durante la marcia si è accorto del principio d’incendio nel vano motore, ha accostato con il mezzo e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato l’area.

