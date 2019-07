(Foto by Bani)

Le sorelle Ramonda a Urgnano (Foto by Bani)

Furto di capi griffati: bottino da 10mila euro

Quattro malviventi in fuga nei campi È accaduto ai magazzini Sorelle Ramonda che vengono capi di grandi marche a Urgnano nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio.

Quattro malviventi a volto coperto hanno assaltato i magazzini Sorelle Ramonda in via Provinciale a Urgnano. Si sono introdotti da una porta d’ingresso secondaria nel negozio di abbigliamento che vende grandi marche nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio. Subito è scattato l’allarme con fumogeni e i ladri hanno arraffato solo un paio di sacchi di capi griffati del valore complessivo di 10mila euro. Dalle telecamere della videosorveglianza si vede che sono poi fuggiti nei campi della Bassa. A dare l’allarme il titolare, residente sul posto: ora sono in corso le indagini della Stazione Carabinieri di Urgnano e della Compagnia di Treviglio.

