Ghisalba, il T-Red non perdona

In un anno 681 sanzioni Il dispositivo sulla Francesca è attivo da due mesi ma ha versato soltanto il 15% dei multati. Il Comune avvierà le procedure per il recupero.

Più di mille multe staccate nel 2017 per un totale che sfiora i duecentomila euro. Sono cifre da record quelle contenute nella relazione che, categoria per categoria, riporta il totale delle sanzioni accertate dagli operatori della polizia locale nel corso dell’anno scorso, sul territorio di Ghisalba.

Somme (si parla, più precisamente, di 196.708 euro) raggiunte, soprattutto, grazie all’entrata in funzione, verso la fine di ottobre, del tanto temuto T-Red, posizionato sull’incrocio di via Al Ponte con via Ciurlina (nel 2015 la somma delle multe accertate era di 58.376 euro mentre, nel 2016, era di 75.427).

