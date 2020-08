Ghisalba, muore folgorato a 28 anni

Tentava di allacciarsi alla cabina Enel La tragedia poco dopo le 13.30 di mercoledì 26 agosto nei pressi dell’area feste. Era appena arrivato da Milano per dare una mano ai parenti giostrai a smontare il luna park.

Non ce l’ha fatta il 28enne rimasto folgorato poco dopo le 13.30 di oggi, 26 agosto, mentre stava tentando di allacciarsi alla centralina dell’elettricità nel campo dietro l’area feste di Ghisalba. La vittima è un esercente di spettacoli viaggianti giunto dal Milanese stamattina per dare una mano ai parenti a smontare i giochi allestiti vicino all’area fiere da circa due settimane. Quando ha collegato la sua roulotte a una cabina Enel da 380 volt è rimasto fulminato. Un vigile di passaggio ha tentato invano di rianimarlo.

Sul posto, in via Paolo Borsellino a Ghisalba, si sono portati i carabinieri, un’ambulanza della Croce rossa di Urgnano in codice rosso e i Vigili del fuoco di Romano e Bergamo. Secondo una prima ricostruzione il giovane, 28 anni italiano, sarebbe rimasto fulminato mentre era intento ad allacciare il camper alla cabina Enel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA