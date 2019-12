Ghisalba, rifiuti e inciviltà -Foto

Abbandonate 2 lavatrici nel Parco del Serio Due lavatrici abbandonate lungo la strada che costeggia il fiume Serio e che congiunge Ghisalba a Martinengo.

.È solo l’ultimo gesto incivile di anonimi inquinatori seriali che, abitualmente, decidono di liberarsi dei rifiuti di questo tipo, ma soprattutto di questa taglia, lungo la via. In passato, proprio in quella zona che si trova nel cuore del Parco del Fiume Serio, sono state rinvenute alcune carcasse di lavatrici, televisori e altri elettrodomestici. La zona, ora, è stata ripulita e i due elettrodomestici portati alla piazzola ecologica per il loro smaltimento.



