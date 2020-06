Granata nel cassonetto dei vestiti usati

Artificieri in azione ad Antegnate La granata è stata trovata dagli addetti alla raccolta degli indumenti usati.

Sono in corso le operazioni della Forze dell’ordine e degli artificieri di Milano accorsi ad Antegnate dopo la segnalazione del ritrovamento di una granata all’interno di un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati.

La granata è stata ritrovata nella mattinata di venerdì 5 giugno all’interno del cassonetto per la raccolta degli indumenti usati situati in via Vittorio Veneto nei pressi dell’asilo. La via è stata immediatamente transennata in attesa dell’arrivo degli artificieri dai Carabinieri di Calcio.

Gli artificieri hanno concluso il loro intervento intorno alle 12.30 e hanno disinnescato la granata, vera ma fortunatamente inerme. Sono ora in corso le verifiche dei Cabinieri di Treviglio per risalire all’autore del gesto.

