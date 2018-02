«Il sorriso indimenticabile di Lillo»

Si attende l’autopsia per il 24enne Ancora in attesa di sapere quando verrà eseguita l’autopsia e annientati dal dolore per la grande e tragica perdita del loro caro. Sono i familiari di Leeroy James Baptiste, il 24enne di Mornico al Serio trovato sabato mattina senza vita nel cortile di casa, dopo essere caduto da un’altezza di tre metri, mentre da una tettoia tentava di entrare nella propria abitazione perché sprovvisto delle chiavi d’accesso.

Nell’appartamento di via Cavour 4 continua l’andirivieni di parenti e amici del ragazzo che tutti chiamavano «Lillo», i cui genitori sono originari delle Seychelles: il 24enne era però nato a Napoli, vissuto sempre in Italia e da 16 anni abitava con la mamma Rosemary a Mornico. Nella sua stanza sono esposte tante fotografie che ripercorrono momenti felici della sua breve vita: su una parete sono appesi alcuni vinili, a dimostrazione della passione che il ragazzo nutriva per la musica e lo impegnava occasionalmente anche come dj in locali della zona, col nome d’arte di «Lillo Soundboy».

Da un anno non lavorava e l’utima occupazione l’aveva avuta in provincia di Viterbo, raccogliendo ortaggi per una cooperativa. Il non avere un lavoro era il suo problema, come ricordato dalla mamma. Venerdì sera il giovane aveva trascorso la serata al bar Sant’Antonio di Mornico, poi con degli amici si era spostato a Palosco, da dove era tornato verso le tre, come fa sapere la vicina di casa, Alessandrina Signorelli: «L’ho sentito arrivare in cortile con altre persone – ha raccontato la donna – poi il silenzio. Poco prima delle sette un’altra nostra vicina mi ha chiamata per dire che c’era una persona a terra, sono uscita e ho riconosciuto Lillo, abbiamo chiamato i soccorsi ma ormai per lui non c’era più nulla da fare». Come ribadito dalla mamma, che fa la badante in paese e venerdì notte dormiva fuori casa, il figlio in altre occasioni aveva dimenticato le chiavi di casa: per entrare nell’abitazione entrava da una portafinestra attraverso una tettoia.

