«Il tuo cuore era grande e altruista»

Caravaggio piange mamma Rossella Grande dolore a Caravaggio e una folla commossa per l’ultimo saluto a Rossella Paredi, mamma di 38 anni di Caravaggio, morta giovedì scorso per un malore che non le ha dato scampo.

La donna si era sentita male, intorno a mezzanotte, nella sua abitazione: trasferita all’ospedale di Treviglio, è morta in sala operatoria mentre veniva sottoposta ad un’operazione al cuore.

I funerali lunedì mattina 4 novembre nella parrocchiale di Caravaggio, sul feretro rose bianche. Tantissime le persone presenti che conoscevano Rossella e che conoscono la famiglia Paredi, nota poiché titolare del mobilificio Armec che si trova sulla ex statale 11. La mamma di Caravaggio è stata ricordata con commozione durante le esequie celebrate dal parroco di Caravaggio, monsignor Angelo Lanzeni.

Ad accompagnare il feretro in chiesa e poi al cimitero per la tumulazione c'erano le sorelle Monica e Isabella, la mamma Donatella e il papà Graziano, il marito Mauro. Mancavano invece gli adorati figli della trentottenne, Edoardo di 4 anni, e Beatrice di 7 mesi.

Dopo la morte della trentottenne le sorelle avevano espresso la volontà di salutare Rossella con una lettera: è stata la sorella minore Isabella, di 29 anni, ad assumersi il compito di leggerla, raccontando Rossella e la sua vita. «Era un grande cuore il tuo, capace di farsi carico dei problemi della famiglia e di chiunque incontravi sulla sua strada» e uno dei passaggi più significativi della lettera piena di amore per «Ros» come tutti in famiglia la chiamavano.

