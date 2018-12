In auto contro palo della luce

Paura per bimbo e madre L’incidente lunedì pomeriggio sull’ex statale 525, in via Monte Grappa

Ferite una 35enne e il figlioletto di 5 anni, portati in ospedale.

Momenti di apprensione lunedì pomeriggio a Boltiere per un bambino di 5 anni, rimasto ferito insieme alla mamma che guidava un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove in seguito il piccolo è stato trattenuto precauzionalmente. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli ma la sola Lancia Ypsilon, rimasta seriamente danneggiata nell’anteriore.

