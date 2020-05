(Foto by Cesni)

In bici, investita da una Panda a Romano

Elisoccorso per una 42enne: codice giallo Una 42enne è stata investita, nella mattinata di sabato 30 maggio, da una Fiat Panda guidata da un 65enne sulla strada provinciale 101 a Romano di Lombardia.

Secondo una prima ricostruzione, la donna - di Romano - stava per lasciare la 101 per imboccare una strada laterale che conduce al parco del Serio verso le 9,30, quando - quasi all’altezza del ponte sul fiume - è stata urtata dall’utilitaria dell’uomo, pure lui residente a Romano. La 42enne è stata sbalzata dalla bicicletta ed è finita contro il parabrezza che è andato in frantumi.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’elisoccorso del 118, i carabinieri e la polizia locale di Romano. L a donna, dolorante ma sempre cosciente, è stata trasportata con l’episoccorso agli Spedali Civili di Brescia in codice giallo. Il traffico è stato rallentato per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso.

