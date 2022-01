In fiamme il tetto della casa, famiglia sfollata a Urgnano - Video L’incendio è divampato verso le 4 del mattino di martedì 11 gennaio in via Primo Maggio. Sfollata una famiglia di cittadini indiani, che ha trovato ospitalità da un parente.

Un incendio ha distrutto il tetto di una casa in via Primo Maggio a Urgnano, nel quartiere Europa, verso le 4 del mattino di martedì 11 gennaio. Le fiamme, secondo la prima ricostruzione, sarebbero partite dal sottotetto (vano di 130 metri quadrati che non è abitato e viene utilizzato come deposito) e si sono propagate all’intero tetto dello stabile costruito negli anni Cinquanta. Nei due appartamenti sottostanti vivono altrettante famiglie: al primo piano, quello immediatamente sotto agli spazi da cui è partito l’incendio, abita una famiglia di cittadini indiani (marito, moglie incinta e bimbo di 2 anni); al piano terra, invece, vive una famiglia italiana. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti 5 mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 8 del mattino, prima per domare le fiamme e poi per mettere in sicurezza il sottotetto e il tetto danneggiati dalle fiamme. L’appartamento della famiglia indiana non è agibile: hanno trovato ospitalità da un parente che abita nelle vicinanze. In corso d’accertamento le cause del rogo: tra le ipotesi al vaglio, un problema alla caldaia.

