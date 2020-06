Incendio ai locali caldaie dell’Italtrans

Vigili del fuoco in azione: nessun ferito L’incendio è divampato nei locali caldaie del centro logistico di Calcio.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i Vigili volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno per un incendio divampato nei locali caldaie del centro logistico dell’Italtrans di Calcio. I Vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza le zone compromesse. Non ci sono stati fortunatamente feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA