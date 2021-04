Incendio in un allevamento a Romano: maiali feriti, fiamme domate dai pompieri Nel tardo pomeriggio di martedì 6 aprile il rogo alla Cascina Colombera. All’interno 800 maiali, molti dei quali sono rimasti feriti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incendio a Romano di Lombardia, alla cascina Colombera, intorno alle 17,50. All’interno c’erano circa 800 maiali, molti dei quali sono rimasti feriti. Il capannone di 1000 metri quadrati ha l’impianto fotovoltaico, l’incendio, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto origine da un problema elettrico e si è sviluppato tramite il tetto in tutto il capannone. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno sgombrato i locali. Verso le 20 l’intervento è ancora in corso, con la bonifica dell’area compromessa.

