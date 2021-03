Incendio in una cascina di Martinengo

Fiamme alte, morti alcuni animali - Foto Nella mattinata di lunedì 15 marzo il rogo è divampato sotto una tettoia dove erano stoccate balle di fieno e si è propagato rapidamente anche a causa del vento. Vigili del fuoco al lavoro.

Incendio verso le 11 di lunedì alla cascina «Progresso» di Martinengo, in zona Parco del Serio al confine con Romano. Per cause da accertare hanno preso fuoco le balle di fieno depositate sotto una tettoia, il rogo si è propagato rapidamente a causa anche del vento forte di stamattina. La struttura confina con una stalla, all’interno della quale c’erano una ventina di vitelloni da ingrasso: gli operai dell’azienda agricola sono subito intervenuti per portarli in salvo, sfondando anche un muro per poterli fare uscire, ma una decina di animali non ce l’hanno fatta, mentre altri sono rimasti ustionati. Oltre al fieno, sono bruciati anche un trattore e una botte. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, Treviglio e Romano, insieme alla polizia locale di Martinengo.

I danni

Le operazioni di spegnimento

Una fase dei soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA