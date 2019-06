L’incidente in A4, ecco come è ridotta l’auto

Dalmine, incidente lungo l’A4

Morta una donna, un ferito grave In direzione Milano, sul posto la Stradale. La vittima aveva 44 anni. Mattinata difficile lungo l’autostrada anche per l’intervento di rimozione di un ordigno bellico che ha comportato chiusure di alcuni tratti e caselli.

Incidente stradale oggi, domenica 16 giugno, intorno alle 12, lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia, all’altezza di Dalmine, in direzione Milano. Una donna di 44 anni è morta e un uomo di 32 è rimasto gravemente ferito. I due pare che viaggiassero sulla stesso auto (in foto). Sul posto un elicottero del 118, un’ambulanza e un’automedica. L’uomo ferito è stato soccorso in codice rosso e portato all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Ancora sconosciuta la dinamica. La circolazione, già difficile per tutta la mattinata a causa dell’intervento su un ordigno bellico, è molto rallentata.

Il cartello che segnala l’incidente in A4

